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Українські сили відбили ключову ділянку: британська розвідка повідомила про бойові дії в захоплених регіонах

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Українські сили відбили ключову ділянку: британська розвідка повідомила про бойові дії в захоплених регіонах

defence-ua.com

Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та модернізації.

Російські війська, які зазнали втрат на Поліссі потребують переоснащення і модернізації. Тому для їхнього повернення в Україну знадобиться час.

Про це повідомили у розвідці міноборони Великої Британії.

"Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та модернізації, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України, - розвідка Британії.

Українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши російські війська відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва.

В'ялотривалі бойові дії, ймовірно, продовжуватимуться в деяких частинах знову захоплених регіонів, але значно слабкіші", - повідомляють у британській розвідці.

Нагадаємо, що голова розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Британії (MI-6), Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами.

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