Українські сили звільнили Андріївку: ситуація для російських військ на південь від Бахмута погіршується - ISW 

Українські сили звільнили Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) і досягли подальших успіхів у районі Бахмута 15 вересня.

Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли невизначеного часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмут) 15 вересня.

Про це пишуть аналітики Інституту дослідження війни - ISW.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та «повністю знищив» російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення населеного пункту.

Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували.

Українська 3-я десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої

Багато російських джерел або заперечували, що українські війська звільнили поселення, або стверджували, що повне знищення поселення під час боїв робить український контроль над поселенням тактично незначним.

Один російський військовий блогер стверджував, що російські сили наразі контролюють висоти на схід від Андріївки.

Інші обрані російські військові блогери визнали, що тактична ситуація російських військ на південь від Бахмута погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

Один російський військовий блогер стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, хоча інші російські мілблогери стверджували, що російські війська контролюють село.

Також росіяни стверджують, що українські сили марно намагалися увійти в сам Бахмут з південного заходу. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські сили відбили український штурм біля Майорського (21 км на південь від Бахмута).

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Російські війська контратакували навколо Бахмута, але 15 вересня не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували даремні спроби прорвати українську оборону біля Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) і намагалися відновити втрачені позиції біля Ягідного (2 км). на північ від Бахмута). Водночас російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Андріївки та відбили кілька невизначених втрачених позицій.

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Вона входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. На кінець листопада 2022 року у всіх п'яти населених пунктах перебувало близько 1200 людей.

Третя штурмова бригада повідомила деталі операції з деокупації Андріївки - читайте в новині.

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