"Ілон Гіркін": українські соцмережи вибухнули мемами через скандальні заяви Маска (фото)

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Українські користувачі соцмереж відреагували на такі заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Так, у Мережі згадали, що раніше неоднозначними заявами на тему війни в Україні відзначився Папа Римський.