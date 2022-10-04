"Ілон Гіркін": українські соцмережи вибухнули мемами через скандальні заяви Маска (фото)

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.
Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.
Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".
Українські користувачі соцмереж відреагували на такі заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.
Так, у Мережі згадали, що раніше неоднозначними заявами на тему війни в Україні відзначився Папа Римський.
У Мережі припустили, що до таких висновків могло призвести "захоплення" Маска і порівняли його з "героєм мемів" окупантом-"чмонею", а також кумом Путіна Медведчуком після затримання.
Інші взагалі порівняли американського мільярдера із терористом Гіркіним.
Згадали у Мережі і знищену окупантами "Теслу" в Маріуполі з написом "Ілон Маск - х*й".
This photo from occupied Mariupol. The Tesla was broken by russian occupiers. The also wrote the inscription on the windshield : "Elon Mask is a dick" pic.twitter.com/tEpPRHp1ER— Pavlo Syla (@pavlosyla) October 3, 2022
"Тесла" тепер - найнеулюбленіша машина українців.
Очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін вважає, що причина неадекатних постів Маска - "русская женщина".
Нагадаємо, що Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Українські політики відреагували на скандальні дописи Маска. Відписав і особисто Володимир Зеленский.