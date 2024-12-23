Студентам закордонних вишів можуть дозволити вільний виїзд з України: подробиці

Рада працює над законопроєктом для студентів закордонних університетів.
Студенти, які здобувають освіту в закордонних університетах, можуть отримати право на вільний виїзд з України завдяки новому законопроєкту, що наразі розробляється. Народні депутати працюють над ініціативою, яка покликана полегшити можливість продовження навчання за кордоном навіть в умовах воєнного стану.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, пише "Укрінформ".
"Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України", — сказав він.
Законопроєкт стосується громадян віком від 18 до 24 років, які навчаються за кордоном на денній формі. Його метою є надання студентам права безперешкодно виїжджати за кордон та повертатися до України для вирішення питань з документами, візами або військовим обліком.
Як зазначив парламентарій Горбенко, це сприятиме збереженню зв’язків молоді з батьківщиною та рідними.
Нагадаємо, Міністерство освіти й науки ставить за мету в найкоротший час після завершення війни повернути до України щонайменше 100 тисяч іноземних студентів.
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