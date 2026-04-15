Українські сили розбили РЛС і бази росіян: ЗСУ розкрили деталі потужних ударів по тилу РФ

Українські військові 14 квітня та в ніч проти 15 квітня провели серію ударів по позиціях російських окупантів, спрямованих на послаблення їхнього наступального потенціалу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про удари ЗСУ

Зокрема, було уражено радіолокаційну станцію 96Л6, яка входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400, у районі Красногірського на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також під удар потрапила радіолокаційна станція «Небо-СВУ» в районі Гвардійського в окупованому Криму.

Крім того, українські сили атакували склад боєприпасів поблизу населеного пункту Терпіння на Запоріжжі. В Донецькій області, в районі Гірного, було уражено склад безпілотників, а поблизу Маріуполя — цистерни з паливом.

Також ударів завдали по складах матеріально-технічних ресурсів у районах Рибинського та Тополиного.

Окремо Сили оборони працювали по місцях скупчення живої сили противника. Удари зафіксовані в районах:

Івановського та Волфинського в Курській області РФ

Красногірському на Запоріжжі

Березовому на Дніпропетровщині

Родинському на Донеччині

Олешках на Херсонщині

Українські військові також уразили низку інших важливих об’єктів російських сил. Наразі втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що й надалі продовжуватимуть системну роботу зі зниження бойових можливостей російської армії.

Раніше, нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували близько 820 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,31 млн військових. Російські війська продовжують зазнавати значних втрат також в озброєнні.