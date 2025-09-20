Українські сили завдали удару по стратегічних об’єктах Росії

Пожежа / © Pixabay

У ніч проти 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України за участю інших складових Сил оборони під керівництвом Генштабу ЗСУ завдали ураження по стратегічних об’єктах Росії, пов’язаних із нафтопереробкою та транспортною інфраструктурою.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Telegram.

За даними української сторони, удари були завдані по:

Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область), який забезпечує близько 2,54% загального обсягу нафтопереробки РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно). На місці зафіксовані вибухи та масштабна пожежа. Момент атаки потрапив на відео, де видно ураження інфраструктури та стовп полум’я.

Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (м. Новокуйбишевськ, Самарська область), що переробляє понад 8,8 млн тонн нафти на рік. Попередньо зафіксовано вибухи та займання, деталі уточнюються.

Лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» (н.п. Просвєт, Самарська область), де змішують високо- та низькосірчану нафту для формування експортного сорту Urals (до 50% експорту РФ). Результати ураження уточнюються.

Як повідомляють у ЗСУ, усі уражені об’єкти забезпечують діяльність російських збройних сил. Реалізація ударів спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора, зокрема підрив логістичних можливостей у секторі нафтопереробки та порушення постачання пально-мастильних матеріалів для військ РФ.

Дата публікації 10:56, 20.09.25

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по важливих військових об’єктах на території Росії. Були уражені нафтопровід, нафтопереробний завод та місця дислокації окупаційних військ.