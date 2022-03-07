Українські та австрійські парламентарі провели зустріч у пункті пропуску на Закарпатті

Українські та австрійські парламентарі провели зустріч у пункті пропуску на Закарпатті

В пункті пропуску «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» Голова Закарпатскьої обласної військової адміністрації Віктор Микита провів зустріч із австрійськими партнерами, серед яких представники парламенту Республіки Австрія та дипломати.

Під час зустрічі з Австрії були передані дві вантажівки гумдопомоги

«Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація», - повідомив Микита.

За його словами, також у межах співпраці було проведено зустріч парламентарів України та Австрії.

«Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку», - заявив голова ОВА Закарпаття.