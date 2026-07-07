Українські удари по тилах РФ змушують окупантів перекидати військових на захист логістики — Мирошников

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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Російське командування змушене перекидати частину особового складу для захисту логістичних маршрутів у тилу через систематичні українські удари по військових об'єктах. Це, своєю чергою, впливає на можливості окупаційних військ на фронті.

Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, українські удари по логістичних об'єктах у оперативному тилу російської армії на сході та півдні тривають. Через це окупанти були змушені сформувати тисячі мобільних вогневих груп (МВГ), які мають протидіяти таким атакам.

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Мирошников зазначає, що для комплектування цих підрозділів російському командуванню довелося залучати військовослужбовців, яких інакше могли б відправити на передову. На його думку, це негативно позначається на бойових спроможностях армії РФ.

Водночас оглядач наголошує, що ефективність мобільних вогневих груп не є стовідсотковою, тому ураження логістичних маршрутів противника продовжується.

«Цей процес уже не зупинити. І що далі, то сильніше ворог відчуватиме його наслідки, навіть попри поступову адаптацію», — зазначив Мирошников.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по Кстовському нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» у Нижньогородській області РФ, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Кстовський НПЗ є одним із найбільших у Росії: він здатний переробляти до 17 млн тонн нафти на рік та забезпечує виробництво пального, яке використовує російська армія.

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