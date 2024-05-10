Українські ув’язнені на фронті: офіцер ЗСУ вказав на важливі нюанси

Можливість відправитися на фронт за контрактом потрібно дати насамперед тим людям, які скоїли неважкі або ненавмисні злочини. При цьому колишніх в’язнів не варто ізолювати у спецпідрозділах.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Київ 24" офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай.

Він зазначив, що оскільки мобілізаційний ресурс України набагато менший, ніж в Російській Федерації, а в російській армії практикують амністію для засуджених у разі підписання контракту, то застосовувати такий підхід до українських в’язнів виправдано.

“Якщо людина скоїла ДТП або завдала шкоди комусь не навмисно, а через випадок, то такій людині, якщо в неї є бажання і їй дозволяє здоров’я, варто було б давати шанс відправитись на фронт", - вважає Мирослав Гай.

Але при цьому він відзначив, що перебування колишніх в’язнів у спеціальних військових підрозділах може бути недоцільним.

“У людей, які довго перебували в ув’язненні, склалися певні соціальні стереотипи поведінки. І я вважаю, що їм би було набагато легше адаптуватися до роботи в Збройних силах України, якби вони були змішані в нормальних підрозділах з нормальними колективами бійців. Просто за рахунок законів соціальної поведінки вони б контролювали і їхню соціалізацію, і їхнє навчання, і вони б переймали традиції і правила поведінки тих колективів, куди вони прибувають, а не створювали б якісь нові організовані групи саме з ув’язнених, у яких є свій стиль поведінки, якісь свої кодекси, свої якісь життєві правила", - наголосив Гай.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Така категорія мобілізованих служитиме в спеціальних підрозділах.

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