Вчені працюватимуть у Світовому океані: до Одеси зайшов перший за роки незалежності український криголам (фото)

Вчені працюватимуть у Світовому океані: до Одеси зайшов перший за роки незалежності український криголам (фото)

Судно Україна придбала у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.

Український криголам James Clark Ross причалив в порту Одеси. Там буде його постійне місце "прописки".

Про це розповідає кореспондент ТСН.

Це справжня історична подія, бо по-перше, дійсно, до цього криголаму в Україні не було. А по-друге, свого часу саме це судно доправило першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію "Фарадей", яка згодом стала українською і нині відома усім як станція "Академік Вернадський".

Ходити James Clark Ross буде в складі Національного антарктичного наукового центру.

Впродовж останніх 30 років цей криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. З цим судном планують проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в самій Арктиці.

"Криголам у відмінному стані і майже не потребує ремонту, зараз він пройде повний техогляд і оформлення документів, після чого відправиться на далекий південь — в Антарктиду. Ми сподіваємося, що це відбудеться вже в кінці цього року або на початку наступного. Криголам відправиться на наукову станцію "Академік Вернадський", повезе наших вчених і необхідні вантажі, і буде працювати там не тільки "візником", — розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він також додав, що корабель може "досить довго" працювати в автономному режимі. Судно Україна придбала у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.

"Українські вчені та аспіранти матимуть можливість працювати в Світовому океані. Це означає, що Україна — не країна третього світу, а нарівні з сильними гравцями може проводити свої наукові дослідження і бути на рівні поруч з економічно розвиненими країнами", — підкреслив Євген Дикий.

Нагадаємо, що у порту Мізусіма в японському місті Курасікі випадкові свідки були вражені зовнішнім виглядом танкера, який заходив у гавань. На його носову частину зачепився 10-метровий кит.

Антарктичні котики: біля станції "Академік Вернадський" народилися тюленята

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання