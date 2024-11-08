Українські вчителі отримуватимуть "щомісячну доплату": Шмигаль сказав, про яку суму йдеться

Це важлива ініціатива, спрямована на підтримку наших педагогів.

Від 1 січня 2025 року в Україні запровадять щомісячну "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень. Рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.

Про це написав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться і про те, що з 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн "на руки" кожному вчителю.

"Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, учнів в Україні через повномасштабну війну стало менше, планується укрупнення і закриття шкіл. Однак масового звільнення педагогів не буде.

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