Українські ветерани навчатимуться у Єльському університеті за лідерською програмою від Фонду Віктора Пінчука
Перша група українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.
Фонд Віктора Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP), спеціально створену для українських ветеранів і ветеранок.
Як зазначають у пресслужбі фонду, програма спрямована на розвиток лідерського потенціалу захисників України, що завершили службу, через доступ до освітніх практик світового рівня та має стати одним з ключових елементів довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.
"Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще – найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах. Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання. Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і надасть їм нових можливостей, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", – зауважив засновник фонду, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.
Пілотною фазою програми стане співпраця з Школою глобальних справ Єльського університету (Yale Jackson School of Global Affairs ), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами. У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.
Учасники проєкту працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах. Отримані знання вони зможуть застосовувати в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.
"Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон. Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин – і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості", – зазначив професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету Джим Левінсон.
Зауважимо, що школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною навчальною установою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.
Нагадаємо, що Фонд Віктора Пінчука вже протягом двох десятиліть підтримує розвиток нового покоління лідерів в Україні через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в країні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. Тепер їх доповнить і лідерська програма UVLP.
Також UVLP стане частиною ініціатив Віктора та Олени Пінчуків, орієнтованих на ветеранів та військових: мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів RECOVERY, програму підтримки психічного здоров'я військових, ветеранів та їхніх родин ПОВЕРНЕННЯ, а також Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.