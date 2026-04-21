Українські ветерани навчатимуться у Єльському університеті за лідерською програмою від Фонду Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP), спеціально створену для українських ветеранів і ветеранок.

Як зазначають у пресслужбі фонду, програма спрямована на розвиток лідерського потенціалу захисників України, що завершили службу, через доступ до освітніх практик світового рівня та має стати одним з ключових елементів довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

"Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще – найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах. Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання. Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і надасть їм нових можливостей, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", – зауважив засновник фонду, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

Пілотною фазою програми стане співпраця з Школою глобальних справ Єльського університету (Yale Jackson School of Global Affairs ), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами. У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.

Учасники проєкту працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах. Отримані знання вони зможуть застосовувати в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.

"Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон. Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин – і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості", – зазначив професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету Джим Левінсон.

Зауважимо, що школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною навчальною установою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.

Нагадаємо, що Фонд Віктора Пінчука вже протягом двох десятиліть підтримує розвиток нового покоління лідерів в Україні через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в країні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. Тепер їх доповнить і лідерська програма UVLP.

Також UVLP стане частиною ініціатив Віктора та Олени Пінчуків, орієнтованих на ветеранів та військових: мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів RECOVERY, програму підтримки психічного здоров'я військових, ветеранів та їхніх родин ПОВЕРНЕННЯ, а також Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.