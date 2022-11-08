Українські виробники ліків продовжують випускати на ринок нові лікарські засоби попри активні бойові дії в країні

Це препарати для лікування дихальних шляхів та бронхіальної астми, тромбозу та гострого інфаркту міокарда, а також рентгеноконтрастні, протизапальні, знеболювальні препарати та льодяники з вітамінами для дітей. Крім цього, у 4-му кварталі 2022 року підприємство планує випустити на ринок ще шість нових лікарських засобів.

«Наша компанія – не лише лідер з виробництва та експорту фармацевтичної продукції, але і найбільший платник податків в галузі. Тому сьогодні перед нами стоять одразу два важливі завдання: забезпечити українців якісними ліками і наповнювати державний бюджет податками. І ми це робимо. Більше того, 28 лютого, у самий розпал війни, ми сплатили податки наперед, адже розуміли, наскільки важливою для держави залишається підтримка бізнесу», – зазначає виконавчий директор «Фармак» Володимир Костюк.

Наразі у продуктовому портфелі компанії більше 400 найменувань лікарських засобів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати. Компанія щорічно реінвестує в розвиток до 90% прибутку. За останні 20 років сума інвестицій у розвиток підприємства склала понад 400 млн доларів США. Щорічні інвестиції компанії в наукові дослідження та розробки становлять приблизно 15 млн доларів США. Виробничі потужності, лабораторно-технічний комплекс компанії «Фармак» мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP (прим. Належна виробнича практика).