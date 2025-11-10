ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
415
1 хв

Українські війська більше не можуть здійснювати логістику в одному з міст на Покровському напрямку — ISW

Російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів у Мирнограді.

Світлана Несчетна
Мирноград

Мирноград / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Російські окупаційні війська перекривають українські логістичні шляхи у місто Мирноград Покровського району Донецької області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, джерело в розвідці попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки російські окупаціїні війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів.

За словами джерела, ЗСУ більше не можуть здійснювати логістику в Мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп, ударів безпілотників і мін.

Повідомляється також, що російські війська встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах Мирнограда, а також що російські мотоциклетні групи увійшли в північну частину міста.

«Російські війська, найімовірніше, продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати Мирноград шляхом продовження проникнень і непрямої стрільби по українських позиціях і тилах», — пишуть в ISW.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перебувають у Покровську, але не можуть оточити місто.

