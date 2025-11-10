- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 415
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські війська більше не можуть здійснювати логістику в одному з міст на Покровському напрямку — ISW
Російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів у Мирнограді.
Російські окупаційні війська перекривають українські логістичні шляхи у місто Мирноград Покровського району Донецької області.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Так, джерело в розвідці попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки російські окупаціїні війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів.
За словами джерела, ЗСУ більше не можуть здійснювати логістику в Мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп, ударів безпілотників і мін.
Повідомляється також, що російські війська встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах Мирнограда, а також що російські мотоциклетні групи увійшли в північну частину міста.
«Російські війська, найімовірніше, продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати Мирноград шляхом продовження проникнень і непрямої стрільби по українських позиціях і тилах», — пишуть в ISW.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти перебувають у Покровську, але не можуть оточити місто.