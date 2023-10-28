Українські війська на Таврійському напрямку знищили живу силу й техніку РФ: загальні втрати ворога

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів, які намагаються загарбати наші території.

На Таврійському напрямку українські військові щедро накрили вогнем армію РФ. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань, завдавши втрат ворогові.

Про це повідомили в об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Якими є втрати ворога

У пресцентрі відзначили, що загальні втрати ворога склали 529 осіб. Примітно, що 1 окупант здався в полон. Також знищена військова техніка, зокрема:

7 танків;

9 ББМ;

1 артилерійська система;

11 БпЛА;

1 одиниця спеціальної техніки;

1 зенітний ракетний комплекс "ТОР".

Противник втратив один склад боєприпасів.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що Росія під Авдіївкою могла зазнати одних із найбільших втрат за весь 2023 рік.

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