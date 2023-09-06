Українські війська прагнуть розширити клин біля Роботиного: у NYT припустили, яка мета

Українські сили повільно просуваються вперед після прориву перших оборонних ліній Росії на окупованому півдні. Тепер вони перемикають свою увагу на прорив ще однієї добре захищеної ділянки території. Йдеться про село Вербове.

Про це пише The New York Times, посилаючись на військових аналітиків та моніторингову групу Black Bird Group.

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За словами військових аналітиків, останніми днями українська армія намагається прорвати російські позиції біля села Вербове, що розташоване у приблизно 10 кілометрах на схід від села Роботиного, яке звільнили минулого тижня.

Black Bird Group, волонтерська організація, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, заявила, що українські солдати усунули перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях Вербового.

Своєю чергою, українські командувачі утрималися від будь-яких різких заяв. Водночас речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун відзначив, що російські окопи та бліндажі, з якими зараз зіткнулися ЗСУ під Вербовим, були "не такими сильними", як на першій лінії оборони. Та слід зважати на те, що російські мінні поля ускладнять наступ України.

Крім того, військові аналітики припустили, що Москва, ймовірно, посилила свою оборону за межами Робота додатковими військами.

Військові аналітики Майкл Кофман і Роб Лі вважають, що наступ українських військ зі сходу Роботиного на Вербове спрямований на розширення так званого "отвору" в ешелонах оборони Росії. Це має вирішальне значення, оскільки "вузький коридор може зробити сили росіян вразливими для контратак на флангах". Ширший розрив також дозволить українським силам перекинути більше техніки та особового складу для підтримки їхнього просування на південь.

Стратегічною метою в цьому наступі, вочевидь, є місто Токмак, що за 24 кілометри від Роботиного. Щоб досягти цього міста, українським силам доведеться повністю прорвати оборону довкола Вербового, а згодом – додаткові ешелони.

Раніше йшлося про те, що напівоточення Токмака призведе до руйнування російського фронту, особливо на лівому березі Каховського водосховища. Тому це завдання є таким важливим.

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