Укрaїнa
100
2 хв

Українські війська утримують Вовчанськ: що намагаються зробити росіяни

Українські війська утримують південь Вовчанська, ворог намагається атакувати фланги.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вовчанськ

Вовчанськ / © t.me/DeepStateUA

У Вовчанську ЗСУ продовжують утримувати позиції на півдні міста. Російські сили намагаються атакувати фланги та оточити Сили оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація у Вовчанську складніша, ніж у Куп’янську. Там ворог зосереджений у кількох будинках і відрізаний від основних сил. Місто практично повністю зруйноване, а постачання російських підрозділів ускладнене через коротке «плече» з території Росії.

«Більша частина Вовчанська зараз, об’єктивно — це руїни. І більша частина руїн, нажаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати», — наголосив Трегубов.

Російські війська ведуть флангові атаки, намагаючись охопити українські позиції та просунутися на Вовчанські хутори. Як пояснив Трегубов, просто охопити українські війська на півдні міста і змусити їх відійти, або взагалі потрапити в оточення. Наразі окупантам це не вдається, але вони дуже активно намагаються реалізувати задумане.

«Там справді складно — в поруйнованому місті не просто тримати оборону», — додав він.

Раніше йшлося про те, що у Вовчанську ситуація залишається дуже складною, тому що РФ інтенсивно тиснуть на місто та його околиці, де ЗСУ тримають позиції. Місто майже повністю зруйноване, а противник намагається обходити українські позиції на Вільчі та Вовчанських Хуторах, що ускладнює оборону. Натомість у Куп’янську ситуація більш стабільна: ворог стоїть на околицях, але Сили оборони утримують плацдарм і завдають значних втрат противнику.

100
