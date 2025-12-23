Українські військові / © Associated Press

В місті Мирноград на Донеччині ситуація для Сил оборони України залишається вкрай складною через проблеми. Наразі українські військові перебувають в умовах оперативного оточення.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері Радіо Свобода.

Костенко пояснив, що на відміну від тактичного оточення, де противник повністю перекриває рух і контролює всю територію, оперативне оточення означає, що ти можеш «маневрувати всередині простору, в якому тебе закрили».

«Я це називаю по своєму оперативному оточенні, так, як я бачу. Є тактичне оточення, коли противник, скажемо, повністю закритий і не може навіть пересуватися по району оточення, тому що повністю попадає під враження противника. А оперативне оточення — це коли ти можеш пересуватися по району, в якому ти оточений, і там проводити якісь дії, передислокації, підрозділи, „гуляти“ по цьому району. Ну грубо, так скажемо. Але скажемо уже приїхати в цей район, або доставити туди якийсь провіант або логістику — це вже неможливо», — зазначив Костенко.

Водночас нардеп наголосив, що остаточне визначення характеру оточення може надати лише Генеральний штаб ЗСУ.

«Я кажу те, що я бачу згідно з намальованим на карті DeepState. Те, що там немає суцільного оточення, не оперативно, не тактично з точки зору тих старих понять, коли потрібно було повністю замкнути — це факт. Але з точки зору контролю противником неба і логістики, наскільки я знаю, то там дуже складна ситуація», — підкреслив Костенко.

Нагадаємо, командир полку БС «Ахіллес» анонсував звільнення стратегічного міста «в осяжній перспективі».