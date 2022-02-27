Українські війська вдарили по аеродрому Гостомеля: загинули російські окупанти

Знищено техніку окупантів.

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомеля під Києвом.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Зазначається, що українській армії вдалося знищити російську легкоброньовану техніка і БМД. Крім того, загинув особовий склад противника.

Як повідомлялося, в Чернігівський області українські артилеристи знищили ешелон із пальним для російських військ. На на станцію Низківка Корюківського району Чернігівської області з Росії прибув ешелон із соляркою для колон російських військ, що наступали із напрямку Чернігів-Суми.