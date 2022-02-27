Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українські війська вдарили по аеродрому Гостомеля: загинули російські окупанти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Знищено техніку окупантів.

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомеля під Києвом.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Зазначається, що українській армії вдалося знищити російську легкоброньовану техніка і БМД. Крім того, загинув особовий склад противника.

Як повідомлялося,  в Чернігівський області українські артилеристи знищили ешелон із пальним для російських військ. На на станцію Низківка Корюківського району Чернігівської області з Росії прибув ешелон із соляркою для колон російських військ, що наступали із напрямку Чернігів-Суми.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Наступна публікація