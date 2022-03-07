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Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

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Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

фото / Командування морської піхоти

Українські захисники завдали удару російському окупанту і захопили велику кількість боєкомплекту.

У ніч проти 7 березня українські військові знищили 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка біля Херсона. Противник зазнав втрат в техніці і в особовому складі. Також українські захисники знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба Командування морської піхоти.

"Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави. Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, на підступах до Миколаєва українські війська знищили 3 колони ворога.

"Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20", - повідомили у пресслжубі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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