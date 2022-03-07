Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

Українські захисники завдали удару російському окупанту і захопили велику кількість боєкомплекту.

У ніч проти 7 березня українські військові знищили 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка біля Херсона. Противник зазнав втрат в техніці і в особовому складі. Також українські захисники знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба Командування морської піхоти.

"Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави. Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, на підступах до Миколаєва українські війська знищили 3 колони ворога.

"Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20", - повідомили у пресслжубі.