Українські військові дронами знищили за тиждень 30 танків: Федоров розповів деталі

За тиждень на фронті українські військові дронами знищили 30 танків та майже 100 гармат і 86 бойових машин.

Українські дрони працюють та методично знищують російських окупантів. За тиждень на фронті мінус 30 російських танків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за тиждень на фронті українські військові дронами знищили 30 танків та майже 100 гармат і 86 бойових машин.

“Ударні підрозділи БпЛА, які забезпечує “пташками” Армія дронів, щотижнево уражають російську техніку на мільйони доларів. А ми зі свого боку збираємо статистику, щоб бачити, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони – саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний аналіз даних дозволяє ухвалювати дієві рішення, особливо коли це стосується фронту”, – наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якої, зокрема, увійшли снаряди, військова техніка, дрони тощо.

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