Українські військові феєрично накрили окупантів різним видом озброєння (відео)

Українські військові артилерією, мінометами та дронами ефектно знищили окупантів в траншеї.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, воїни 63-ї окремої механізованої бригади спільно з побратимами з 2-го Міжнародного легіону оборони України артилерією, дронами та мінометами рознесли в окопі російських окупантів.

На кадрах з відео видно, як росіяни зі стрілецької зброї обстрілювали українські позиції. Крім того, окопом вони переміщувалися групами по декілька осіб - що зіграло максимально на користь нашим захисникам. Після влучань військові РФ буквально розліталися на різні частини.

Українські військові феєрично накрили окупантів різним видом озброєння

Нагадаємо, що росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Вовчанській громаді.

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