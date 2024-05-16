Українські військові феєрично накрили окупантів різним видом озброєння (відео)

Росіяни зі стрілецької зброї обстрілювали українські позиції.
Українські військові артилерією, мінометами та дронами ефектно знищили окупантів в траншеї.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Як стало відомо, воїни 63-ї окремої механізованої бригади спільно з побратимами з 2-го Міжнародного легіону оборони України артилерією, дронами та мінометами рознесли в окопі російських окупантів.
На кадрах з відео видно, як росіяни зі стрілецької зброї обстрілювали українські позиції. Крім того, окопом вони переміщувалися групами по декілька осіб - що зіграло максимально на користь нашим захисникам. Після влучань військові РФ буквально розліталися на різні частини.
Нагадаємо, що росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Вовчанській громаді.
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