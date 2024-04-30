Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук” (відео)

Українські військові філігранно уразили дві російські ЗРК “Бук” на Сумському напрямку.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс “Бук”. Військові РФ в цей момент перебували на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.

“На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один “Бук”, по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян”, - наголосив Юрій Бутусов.

Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук”

Нагадаємо, що ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій.

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