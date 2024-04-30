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Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук” (відео)

Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук” (відео)

ЗРК Бук

По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.

Українські військові філігранно уразили дві російські ЗРК “Бук” на Сумському напрямку.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, оператори одного з підрозділів ССО під час  розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс “Бук”. Військові РФ в цей момент перебували на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.

“На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один “Бук”, по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян”, - наголосив Юрій Бутусов.

Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук”

Українські військові філігранно дронами знищили два російських ЗРК “Бук”

Нагадаємо, що ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій.

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