Українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою (відео)

Ворожій БМП-2 з десантом прорвався в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА.

Українські військові потужно зупинили російський десант, який намагався просуватися на Авдіївському напрямку на бронетехніці.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, російський штурм зупинили бійці 47 окремої механізованої бригади. Окупанти щодня намагаються за допомогою піхоти та техніки взяти населений пункт Бердичі на Авдіївському напрямку.

“Цей ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company за допомогою FPV-дрону, які ще на ходу ліквідували чотирьох окупантів. А побратими з 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї бригади розставили крапки над "і", розмотавши решту штурмовиків, які навіть не встигли до ладу відійти від БМП і взяти в руки зброю”, - розповів Юрій Бутусов.

Українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою

Нагадаємо, що у Мережі показали кадри "звільненої" окупантами Авдіївки Донецької області.

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