Українські військові із ПЗРК Stinger збили керовану авіаційну ракету ворога - Наєв

У ніч проти 8 листопада мобільна вогнева група з ПЗРК Stinger знищила керовану авіаційну ракету.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, ворожу ракету випустив винищувач Су-34. Збили ціль ворога на Сумському напрямку.

"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету. Зазначу, що ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України", - йдеться у його дописі.

Наєв наголосив, що втрат серед особового складу та військової техніки немає.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS.

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