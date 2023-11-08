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Українські військові із ПЗРК Stinger збили керовану авіаційну ракету ворога - Наєв

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські військові із ПЗРК Stinger збили керовану авіаційну ракету ворога - Наєв

ПЗРК Stinger / Фото: Getty Images

Ворожу ракету випустив винищувач Су-34.

У ніч проти 8 листопада мобільна вогнева група з ПЗРК Stinger знищила керовану авіаційну ракету.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ворожу ракету випустив винищувач Су-34. Збили ціль ворога на Сумському напрямку. 

"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету. Зазначу, що ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України", - йдеться у його дописі. 

Наєв наголосив, що втрат серед особового складу та військової техніки немає.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS.

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Дата публікації
Перегляди
712
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