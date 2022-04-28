Українські військові ліквідували російського розвідника "Путіна": фото

Українські військові на Миколаївщині ліквідували російського розвідника Володимира Гуцова з позивним "Путін".
ЗСУ знищили окупанта на початку квітня біля селища Олександрівка. Російському розвіднику "Путіну" було 30 років.
Про це повідомила прес-служба Стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
"Путін загинув, але знову не той. ЗСУ ліквідували розвідника Вову Гуцова на псевдо "путін". Погано що не справжнього. Але і до нього руки дійдуть", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за період повномаштабного вторгнення Росії до України, українські захисники ліквідували вже 22 800 окупантів.
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