Українські військові мають шанс взяти росіян в котел біля Кривого Рогу - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ на херсонському та криворізькому напрямках, де українські військові почали йти у наступ.

Жданов зазначив, що українські військові мають шанс розсікти угрупування окупантів на правому березі Дніпра, внаслідок чого криворізьке угрупування російських військ може опинитися фактично в котлі.

Про військовий експерт розповів в інтерв'ю ТСН.

"Шанси там дуже непогані. Подивимось. Справа у тому, що ми навіть на херсонському напрямку контрнасупальні дії проводимо власними силами, при мінімальній підтримці західних партнерів. Тобто там західна зброя присутня, але в дуже малій кількості і відповідно це впливає на якість контрнаступальних дій", - сказав Олег Жданов.

Та попри таку кількість зброї, на його думку, українські військові все ж мають шанс взяти в оточення окупантів біля Кривого Рогу.

"Але в будь-якому випадку у нас є шанс розсікти навпіл ось цей плацдарм на правому березі Дніпра. І тоді криворізьке угрупування російських військ може опинитися фактично в котлі, в оточені. Тому що єдиний пункт забезпечення - це Каховська ГЕС, платина, по якій можна перетнути річку Дніпро, а далі тільки на веслах, тільки на човнах. Тому для нас це був би дуже важливий крок. І тим більше, якщо ми дійсно розсікаємо це угруповання, - ми заходимо з півночі на Херсон, а вони риють окопи із заходу Херсону. Так що тут дуже вдале місце, дуже вдалий час. Ну подивимось, дай Боже, щоб наступ розвивався добре", - сказав Жданов.