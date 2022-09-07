Українські військові "мінуснули" 83 росіян, п’ять танків і три склади боєприпасів ворога 

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у соціальних мережах.

Підтверджені втрати ворога складають - 83 росіян, п’ять танків,

12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", три гармати "Гіацинт-Б", три одиниці автобронетехніки.

Знищено три склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.

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