Українські військові "мінуснули" 83 росіян, п’ять танків і три склади боєприпасів ворога 

Українською авіацією нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у соціальних мережах.
- Підтверджені втрати ворога складають - 83 росіян, п’ять танків,
- 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", три гармати "Гіацинт-Б", три одиниці автобронетехніки.
- Знищено три склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.
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