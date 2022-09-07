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Українські військові "мінуснули" 83 росіян, п’ять танків і три склади боєприпасів ворога 

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Українські військові "мінуснули" 83 росіян, п’ять танків і три склади боєприпасів ворога 

Генштаб ЗСУ

Українською авіацією нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. 

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Підтверджені втрати ворога складають - 83 росіян, п’ять танків, 
  • 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", три гармати "Гіацинт-Б", три одиниці автобронетехніки.
  • Знищено три склади боєприпасів в Голій Пристані  Томиній Балці і Снігурівці.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2833
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