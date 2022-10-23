Українські військові "мінуснули" майже пів сотні росіян та два танки

Орієнтовні втрати противника за добу складають 47 росіян, два танки, реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Також знищено 16 одиниць автобронетанкової техніки та чотири склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах. Пошкоджено самохідну великокаліберну гаубицю «Мста-С» та ще три одиниці автобронетехніки.

У відповідь на 3 російські авіаудари гелікоптерами українські зенітники відповіли збиттям ще одного, вже другого за цей бойовий день, ворожого «Алігатора» та п’ятьма ударами українською штурмової та армійської авіації по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та систем протиповітряної оборони.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Як ЗСУ знищують окупантів

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни з РФ ЗСУ знищили 67 070 тис. російських загарбників.

Ексречник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зауважив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

Днями також стало відомо, що Сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

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