Українські військові можуть звернутися за безкоштовною правовою допомогою: деталі

Найчастіше захисників України, які звертаються до системи БПД за консультаціями, цікавлять питання прав та обов’язків військовослужбовців.

В умовах повномасштабної війни російської федерації проти України одним із пріоритетів системи безоплатної правової допомоги є захист прав військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це інформує Мін'юст України у повідомленні у Facebook.

Кожен військовослужбовець може безкоштовно отримати консультації та роз’яснення з будь-яких правових питань, допомогу в підготовці документів для отримання соціальних пільг і гарантій. Ветерани війни, члени сімей загиблих захисників України можуть також безкоштовно скористатися послугами юриста або адвоката для представництва у судах. Затриманим військовослужбовцям буде призначений адвокат для захисту.

Найчастіше захисників України, які звертаються до системи БПД за консультаціями, цікавлять питання прав та обов’язків військовослужбовців, їх фінансування, організації речового забезпечення, порядку взяття на квартирний облік, можливості переведення військовослужбовця до іншої частини, а також пільги для військовослужбовців та учасників бойових дій. Серед популярних тем звернень також збереження середнього заробітку на підприємстві під час служби, виплата кредитів у період воєнного стану.

До юристів системи БПД надходить також багато запитань щодо формування добровольчих формувань територіальних громад – механізм формування, функції, права та основні завдання, які покладенні на органи територіальної оборони.

Більшість військовослужбовців із тих, хто звертається до системи БПД, мають статус учасника бойових дій/ветерана війни і мають можливість отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Проте під час війни реалізація цього права для українських захисників – не на часі. З 24 лютого по 31 березня цього року по БВПД звернулися близько 660 ветеранів та учасників бойових дій. Це менше, ніж за аналогічні періоди у мирний час.

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