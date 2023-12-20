Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів (відео)

Танк вже перебував біля лісосмуги та палав, проте це ще не був кінець.

Українські військові феєрично знищили російський танк Т-80БВМ. Після влучання дроном-камікадзе, важка техніка росіян епічно вибухнула.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі журналіста Юрія Бутусова.

Як зазначається, російський танк Т-80БВМ рухався у бік Кринок на лівобережжі Херсонщини. Проте згодом екіпаж змінив плани та відкотився в сторону лісів, де його виявили та завдали по ньому удару українські військові FPV-дроном "Птахів Мадяра".

Танк вже перебував біля лісосмуги та палав, проте це ще не був кінець. Буквально через декілька секунд в нього влучив ще один безпілотник, після чого пролунав потужний вибух.

Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів

Нагадаємо, що Росія зосередила на всій лінії фронту понад 3000 танків, з яких 1000 - на Купʼянському напрямку.

Читайте також провідні новини дня: