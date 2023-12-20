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Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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1606
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Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів (відео)

Знищений танк окупантів / фото ілюстративне / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Танк вже перебував біля лісосмуги та палав, проте це ще не був кінець.

Українські військові феєрично знищили російський танк Т-80БВМ. Після влучання дроном-камікадзе, важка техніка росіян епічно вибухнула.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі журналіста Юрія Бутусова.

Як зазначається, російський танк Т-80БВМ рухався у бік Кринок на лівобережжі Херсонщини. Проте згодом екіпаж змінив плани та відкотився в сторону лісів, де його виявили та завдали по ньому удару українські військові FPV-дроном "Птахів Мадяра".

Танк вже перебував біля лісосмуги та палав, проте це ще не був кінець. Буквально через декілька секунд в нього влучив ще один безпілотник, після чого пролунав потужний вибух.

Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів

Українські військові на Херсонщині феєрично знищили танк окупантів

Нагадаємо, що Росія зосередила на всій лінії фронту понад 3000 танків, з яких 1000 - на Купʼянському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
1606
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