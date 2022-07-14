Українські військові на Херсонщині "впіймали на гарячому" дрон-камікадзе та знищили 13 росіян

Під час проведення ворогом розвідки українських позицій на Херсонщині, зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу «Елерон-3» в Білозерській громаді.

А дрон-камікадзе був «впійманий на гарячому» і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди.

Про це пише оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено «виключення з активів» 13 росіян, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також завдано удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

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Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що "армія РФ відпрацьовує варіанти відступу, а Херсон подумки вже здала".

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