Українські військові на півдні знищили 28 росіян, гармату-гаубицю та танк

Українські військові на півдні знищили 28 росіян, гармату-гаубицю та танк

На Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по українських позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

На Миколаївщині українським зенітно-ракетним підрозділом влучно знищено безпілотний розвідник.

Загальні ж втрати ворога за результатами виконання українськими військовими вогневих завдань склали 28 росіян, ста п'ятдесяти двоміліметрову гармату-гаубицю, танк та 2 військові автівки.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрнішніх справ повідомили, що росіяни намагаються перетворити Харків на прифронтове місто. Військові країни-агресорки мають намір відновити наступ на Харківському напрямку, продовжують як штурмові дії на території області, так і обстріли цивільної інфраструктури.

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