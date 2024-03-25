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Українські військові намагаються не дати оточити Серебрянський ліс на Луганщині

Українські військові намагаються не дати оточити Серебрянський ліс на Луганщині

Серебрянський ліс захищають українські військов

Бійці продовжують боротьбу

Противник почав штурмувати Серебрянське лісництво з кінця літа 2022 року.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. 

1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» перебуває на позиціях в цьому лісі майже пів року.

Нині луганське лісництво під постійними обстрілами авіації та артилерії росіян.

Однак, через неспроможність прорвати тут лінію оборони українських сил, сьогодні окупант зосереджує увагу на самій Білогорівці та вище по фронту у Тернах, намагаючись взяти ліс в оточення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Натрапили на ворожий СЕКРЕТ у Серебрянському лісі! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН з полювання на російську ДРГ

Нагадаємо, медикиня, яка пройшла російський полон, звернулася до українців.

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