Українські військові намагаються виснажити ворога по по всій лінії фронту - Генштаб

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб України у повідомленні у соціальних мережах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом від початку цієї доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, а також 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова про підготовку Росією наступу з півночі, і заявив, що ці слова "трохи не так зрозуміли".

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