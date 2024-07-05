Українські військові намагаються виснажити ворога по всій лінії фронту - Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ.
Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 04.07.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів, також залучили 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр показали, як вибивають ворога з позицій на Харківщині. Вони напрочуд ефектно розкидали окупантів.
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