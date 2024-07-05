Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові намагаються виснажити ворога по всій лінії фронту - Генштаб ЗСУ

Українські військові намагаються виснажити ворога по всій лінії фронту - Генштаб ЗСУ

ЗСУ на фронті продовжують знищувати ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 04.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. 

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень. 

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів, також залучили 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр показали, як вибивають ворога з позицій на Харківщині. Вони напрочуд ефектно розкидали окупантів.

Читайте також:

ЗСУ знищили новий і дорогий радар РФ

ЗСУ знищили новий і дорогий радар РФ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація