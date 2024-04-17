Українські військові отримали партію РЕБ-систем: Федоров розповів деталі

Українські військові отримали дві тисячі одиниць РЕБ-систем ближньої дії. Вони будуть захищати Сили оборони, позиції, бронетехніку та автомобілі евакуації.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, РЕБ ближньої дії, зокрема “окопний”, точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.

“До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту. Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту”, - розповів Михайло Федоров.

Він також додав, що стратегічне завдання зараз - щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала.

Нагадаємо, що путінська армія намагається прорвати українську оборону та зайти до Часового Яру.

Читайте також: