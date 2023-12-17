Українські військові отримали першу партію нових безпілотників AQ 400 Scythe: подробиці

Компанія-виробник Terminal Autonomy показала безпілотники AQ 400 Scythe, які передали Силам оборони.

Відповідні фото з'явилися на сторінці виробника.

Зараз компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. Однак у перспективі вона планує збільшити цю кількість до 500 одиниць.

"Terminal Autonomy з гордістю повідомляє, що ми успішно завершили закупівлю для бойового розгортання нашої системи AQ 400 Scythe. З початковою виробничою потужністю в 100 одиниць і планами масштабування до 500 одиниць щомісяця, ми розширюємо межі стратегічної війни", - повідомили у компанії.

Безпілотник AQ 400 Scythe / Фото: Terminal Autonomy

Безпілотник AQ 400 Scythe / Фото: Terminal Autonomy

Що відомо про безпілотник AQ 400 Scythe

AQ-400 Scythe – це далекобійний безпілотник-камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілометрів. Безпілотник можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти.

Характеристики дрона: злітна маса – 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил – 2,3 м, крейсерська швидкість – 144 км/год.

Проєкт безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe був представлений ще навесні цього року. Особливістю цього безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість.

За даними Defence Blog, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ.

Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва в межах України.

Нагадаємо, раніше Україна створила військово-морський дрон, багатоцільову платформу Sea Baby, яку успішно використовує. Зокрема, “морським малюком” вразили Кримський міст та нанесли ураження не одному ворожому кораблю, в тому числі ракетоносію.

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