Українські військові отримають полегшені бронежилети: чим вони відрізняються (фото)

Українські захисники можуть отримати полегшену модель бронежилета. Вона вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Нині триває останній етап – лабораторні випробування.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

В міністерстві поінформували, що новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

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"Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міноборони зазначили, що виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ.

Українські військові отримають полегшені бронежилети / Фото: Міноборони України

Українські військові отримають полегшені бронежилети / Фото: Міноборони України

Нагадаємо, раніше в Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

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