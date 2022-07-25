Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Українські військові підбили російський катер: фото пошкодженого судна

Українські військові підбили російський катер: фото пошкодженого судна

Дата публікації
Перегляди
6122
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові підбили російський катер: фото пошкодженого судна

Пошкоджений російський катер П-275 типу "Раптор / Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Українські захисники завдали чергових проблем окупантам.

За допомогою Bayraktar TB2 було пошкоджено катер окупантів П-275 типу "Раптор". 

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. 

За його інформацією, вороже судно після пошкодження окупантам довелося евакуювати до одного із підконтрольних РФ портів. 

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - зауважив Братчук.

Пошкоджений російський катер П-275 типу
Пошкоджений російський катер П-275 типу "Раптор / Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 180 окупантів та збили літак.

Наступна публікація