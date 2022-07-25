Українські військові підбили російський катер: фото пошкодженого судна

За допомогою Bayraktar TB2 було пошкоджено катер окупантів П-275 типу "Раптор".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його інформацією, вороже судно після пошкодження окупантам довелося евакуювати до одного із підконтрольних РФ портів.

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - зауважив Братчук.

Пошкоджений російський катер П-275 типу "Раптор / Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 180 окупантів та збили літак.