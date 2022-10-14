Українські військові поцілили чотири 4 позиції ППО ворога та 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки

Ворожа авіація двічі атакувала українські позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Українські авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.
Українським ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню «Ураган», їх молодшого брата - «Града» і старшого – важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», станції радіоелектронної боротьби, двох 120 –ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.
При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10».
Війна з Росією
Журнал The Times з посиланням на британську розвідку повідомив, що ЗСУ можуть вийти на кордони 23 лютого 2022 року вже до Різдва.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.
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