Українські військові поцілили чотири 4 позиції ППО ворога та 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Українські авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Українським ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню «Ураган», їх молодшого брата - «Града» і старшого – важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», станції радіоелектронної боротьби, двох 120 –ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10».

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