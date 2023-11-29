Українські військові подарували Зеленському годинник, зроблений із елементами збитої ракети Х-555

Під час візиту Зеленський говорив про ситуацію у Чорному морі, посилення ППО та захист "зернового коридору".

У межах робочої поїздки на Одещину президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовим командуванням у регіоні та вручив державні нагороди. Під час спілкування із військовими вони подарували главі держави настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської крилатої авіаційної ракети Х-555.

Про це йдеться на сайті президента.

Посилення ППО

Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Одеса" Андрія Гнатова щодо загальної оперативної ситуації та ведення бойових дій у межах відповідальності "Одеси". Було докладно обговорено взаємодію з повітряними силами та роботу мобільних вогневих груп, позитивний досвід їхнього застосування та пропозиції для покращення ефективності.

Окрім того, обговорили потенціал для покращення ефективності системи ППО завдяки майбутнім надходженням західних систем протиповітряної оборони.

Ситуація у Чорному морі та "зерновий коридор"

Володимир Зеленський також заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо ситуації в Чорному морі, російських спроб зриву вільного судноплавства, зокрема шляхом дистанційного мінування акваторії. Під час засідання були обговорені кроки ВМС ЗСУ щодо здійснення протимінних заходів, аби гарантувати безпеку "зернового коридору".

А командувач повітряного командування "Південь" Дмитро Карпенко поінформував Зеленського про роботу системи ППО Одещини, прикриття з повітря Одесу, інфраструктури "зернового коридору" та бригад, що ведуть бойові дії в межах ОСУВ "Одеса".

Вручення нагород українським військовим

За особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України Володимир Зеленський вручив відзнаки президента України "Хрест бойових заслуг":

старшому солдату Миколі Бебку,

капітану Володимиру Гопкалу,

підполковнику Віталію Петрощуку.

Крім того, глава держави вручив трьом захисникам ордени Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський прибув з неочікуваним візитом до Одещини.

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