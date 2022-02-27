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Українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця"

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Українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця"

У соцмережах ширяться лінгвістичні поради, як виявляти ворогів.

У соцмереж з'явилося епічне відео, як захоплений у полон російський окупант не може вимовити слово "паляниця". Український військовий кілька разів повторював йому, як правильно вимовляти, але росіянин так і не зумів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика. 18+

Тим часом у соцмережах поширюють інші лінгвістичні поради, як виявити ворога - змусити його вимовити українські слова.

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Українські військові повідомляють, що в полон уже взяли до 300 російських окупантів. Ще до трьох тисяч - булди знищені в боях.

Увечері 26 лютого Міністерство оборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів російських окупантів, які були взяті в полон чи вбиті. За одну годину надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців РФ: абсолютна більшість війни з Україною не хочуть і шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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