Українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця"

Українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця"

У соцмережах ширяться лінгвістичні поради, як виявляти ворогів.

У соцмереж з'явилося епічне відео, як захоплений у полон російський окупант не може вимовити слово "паляниця". Український військовий кілька разів повторював йому, як правильно вимовляти, але росіянин так і не зумів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика. 18+

Тим часом у соцмережах поширюють інші лінгвістичні поради, як виявити ворога - змусити його вимовити українські слова.