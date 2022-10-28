Українські військові показали, як у лісі захопили БТР з росіянами без жодного пострілу: відео

Українські захисники на одному з напрямків ведення бойових дій майстерно захопили у полон трьох окупантів. Бійці крадькома пробралися до намету загарбників у лісі і без жодного пострілу схопили росіян.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

На ролику помітно, що неподалік окупантів, які спали на момент приходу ЗСУ, стоїть ворожий БТР. Його українські бійці теж успішно захопили.

Полон дя окупантів

Останнім часом до полону в Україні потрапляють чимало щойно мобілізованих російських бійців Так, на Харківщині в полон ЗСУ потрапили двоє російських військових, які встигли повоювати в Україні лише два дні.

Росію стурбувала велика кількість заявок від військових, які хочуть здатися в полон ЗСУ. Тому генпрокуратура країни ухвалила рішення блокувати роботу українського сайту "Хочу жить".

Зауважимо, щодо звільнення росіян з українського полону, то РФ найактивніше намагається повернути офіцерів і пілотів, надсилаючи відповідні запити. А найменше – представників терористичної організації "ЛНР" та "ДНР".

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