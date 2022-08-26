Українські військові показали, як знищили ЗРГК "Тунгуска" росіян: відео

Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу і нищать його техніку. Так, захисники вдарили по ворожому зенітному ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска".

Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікації ЗСУ.

На ролику видно, як українські військові виявили ворожий ЗРГК, після чого завдали по ньому удару.

"Чудове відео знищення російської тунгуски від угрупування військ "Харків", - повідомили в Страткомі ЗСУ.

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