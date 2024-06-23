Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Є активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру в Швейцарії заявив, що винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

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