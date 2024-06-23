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Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Перебувайте в укриттях / Фото: Associated Press

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Є активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку. 

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні. 

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру в Швейцарії заявив, що винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

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