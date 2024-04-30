Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в будівлю, відому в Одесі як "замок Ківалова" або "замок Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля.

Внаслідок удару російських окупантів по Одесі загинули четверо людей і собака. Щонайменше 32 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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