Українські військові попередили про активність ворожої авіації на східному напрямку

Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Повітряна тривога оголошена також у Луганській області та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що тим часом у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

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