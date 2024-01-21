Українські військові попередили про активність ворожої авіації на східному напрямку

Оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
Повітряна тривога оголошена також у Луганській області та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що тим часом у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.
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