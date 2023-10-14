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Українські військові попередили про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Українські військові попередили про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Перебувайте в укриттях / Фото: Pexels

Вчергове за ніч лунає повітряна тривога.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття". 

Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою. 

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Дата публікації
Перегляди
513
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