Українські військові попередили про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Вчергове за ніч лунає повітряна тривога.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття".
Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
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