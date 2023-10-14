Українські військові попередили про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття".

Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.