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Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.

Пізніше українські військові додали, що є активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку. 

Повітряна тривога оголошена у низці українських областей.

"Загроза пуску КАБ/КАР "Х-59"" - додають у моніторингових каналах. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

"Мешканці Харківської області не покидайте укриття - ризик ударів ворожими КАБ", - додав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". 

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова. Минулої доби Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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